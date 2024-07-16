بعد محاولة اغتيال ترامب... وزارة الأمن الداخلي و"إف.بي.آي" قلقان من "أعمال عنف انتقامية"

ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) الأميركية أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ما زالا "قلقين بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية" في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وأفاد التقرير بأن بعض المجموعات عبر الإنترنت هددت أو شجعت أو أشارت إلى أعمال عنف ردا على إطلاق النار على تجمع ترامب الانتخابي السبت.