الجيش الأميركي يؤكد هجوم الحوثيين على سفينتين في البحر الأحمر

أكد الجيش الأميركي أن حركة الحوثي اليمنية شنت هجمات عدة في البحر الأحمر على السفينة "بنتلي1"، التي كانت تحمل زيتا نباتيا من روسيا إلى الصين، كما هاجمت الناقلة تشيوس ليون.