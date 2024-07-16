مسؤول روسي: حريق في مصنع بمنطقة كورسك بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة

أعلن الحاكم الموقت لمنطقة كورسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، أليكسي سميرنوف، أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أدى إلى نشوب حريق في مصنع لإنتاج الأجهزة والمكونات الكهربائية في مدينة كورينيفو.



وقال سميرنوف عبر تيليغرام: "لم يصب أي من العمال".



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية منها واحدة فوق منطقة كورسك.