المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا عملية مشتركة مع الحوثيين في المتوسط

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ عملية مشتركة مع جماعة انصار الله الحوثية في البحر الأبيض المتوسط".



وقالت في بيان، نقلته "روسيا اليوم" : "استمرارا في نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق بالإشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، أمس الاثنين عملية عسكرية في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة (Olvia) وحققت العملية هدفها بنجاح".



وأكدت "المقاومة الإسلامية"، في بيانها "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".



وكان الحوثيون أعلنوا مساء أمس تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية في البحرين الأحمر والمتوسط.



وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة مواصي في خان يونس، نفذت القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية نوعية".



وأضاف : "العملية الأولى استهدفت سفينة "BENTLEY I" في البحر الأحمر، الثانية استهدفت سفينة "CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر، الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة Olvia".





