"حدّتي العقلية جيّدة جداً"... بايدن يدافع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم سنّه

بايدن: أنا مسنّ لكنّني أسنّ من ترامب بثلاث سنوات فقط

جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الدفاع عن قراره المضيّ في السباق الرئاسي رغم تقدّمه في السنّ، مؤكداً للمشكّكين بقدراته الذهنية أنّ "حدّتي العقلية جيّدة جداً".



وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" التلفزيونية ونشرت مقتطفات منها: "لقد فعلتُ في غضون ثلاث سنوات ونصف أشياء أكثر ممّا فعل أيّ رئيس آخر منذ فترة طويلة".



لكنّ الرئيس الديمقراطي أقرّ بـ"مشروعية" المخاوف المتزايدة بشأن عمره.



وقال: "أنا مسنّ، لكنّني أسنّ من ترامب بثلاث سنوات فقط، هذا أولاً. ثانياً، إنّ حدّتي العقليّة جيّدة للغاية".