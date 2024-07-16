جيش باكستان: مقتل 8 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني اليوم، أن ثمانية جنود قُتلوا في هجوم شنه مسحلون إسلاميون على قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد.



وذكر الجيش في بيان، أن 10 مسلحين قُتلوا أيضا في الهجوم.