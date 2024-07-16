الكرملين: روسيا بحاجة إلى فهم ما يعنيه زيلينسكي بـ"قمة سلام"

أعلن الكرملين أنّ روسيا بحاجة إلى فهم ما يعنيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يتحدث عن "قمة سلام"، قبل القبول بأي دعوة لإجراء محادثات.



قال زيلينسكي الإثنين إنّ روسيا يجب أن تكون ممثلة في القمة الثانية بشأن النزاع في أوكرانيا، بعد محادثات على مستوى عالٍ جرت في سويسرا الشهر الماضي ولم تحضرها موسكو.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق. لذا، ربما من الضروري أولاً فهم ما يعنيه".



ويعكس ترحيب زيلينسكي بمشاركة روسيا في المحادثات تغييراً عن توجه المؤتمر الذي عقده في سويسرا، والذي استبعد فيه بشكل قاطع دعوة موسكو.



واجتمع قادة ومسؤولون من أكثر من 90 دولة في منتجع سويسري جبلي في 15 حزيران لحضور قمة استمرّت يومين وخُصّصت لحلّ أكبر نزاع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية.



ولم تكن روسيا والصين حاضرتين.



وانتقد الكرملين الاجتماع بشدّة، مؤكداً أن أي محادثات بشأن إنهاء النزاع لا تشمل روسيا لا معنى لها.

