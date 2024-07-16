انشقاق دبلوماسي كوري شمالي كبير في كوبا إلى كوريا الجنوبية

انشقّ دبلوماسي كوري شمالي كبير يعمل في كوبا إلى كوريا الجنوبية في تشرين الثاني قبل أشهر من إقامة سيول وهافانا علاقات دبلوماسية، حسبما أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.



وكان الدبلوماسي ري إيل كيو مسؤولًا عن الشؤون السياسية في السفارة الكورية الشمالية في كوبا منذ 2019 وكانت مهمته "عرقلة إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية وكوبا"، بحسب صحيفة "تشوسون ديلي" الكورية الجنوبية.



وأشار المصدر نفسه إلى أن ري انشقّ إلى كوريا الجنوبية مع زوجته وأطفالهما في بداية تشرين الثاني، ما يجعل منه أعلى دبلوماسي كوري شمالي ينشقّ إلى الجنوب منذ فرار نائب سفير بيونغ يانغ لدى لندن ثاي يونغ هو في العام 2016.



وأكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية الثلاثاء لوكالة فرانس برس "صحة ... انشقاق مستشار الشؤون السياسية في سفارة كوريا الشمالية في كوبا" من دون مزيد من التفاصيل.

