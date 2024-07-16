أذربيجان تعيد فتح سفارتها في طهران

عاودت سفارة أذربيجان في إيران نشاطها بعد أكثر من سنة على هجوم دامٍ أضر بالعلاقات بين البلدين الجارين، على ما ورد في وكالة إرنا الرسمية للانباء.



وذكرت الوكالة ان السفارة أعادت فتح أبوابها في مقر جديد "إثر مفاوضات بين جمهورية إيران الإٍسلامية وجمهورية أذربيجان".



وعاد سفير أذربيجان ودبلوماسيوها إلى إيران وفق المصدر نفسه.



في كانون الثاني 2023، اقتحم رجل سفارة أذربيجان في طهران ما أدى إلى مقتل دبلوماسي وإصابة عنصرين من حرس السفارة.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يومها إن طهران تندد بقوة بالهجوم مؤكدا أن دوافعه "شخصية".



إلا ان وزارة الخارجية الأذربيجانية حملت إيران المسؤولية. وأوضح ناطق باسمها ان حملة مناهضة لأذربيجان "شجعت على الهجوم".