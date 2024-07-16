المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 10 ملايين نزحوا بسبب حرب السودان

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا من ديارهم بسبب الحرب التي اندلعت في السودان في نيسان 2023.وذكرت المنظمة أن أكثر من 20 بالمئة من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بدء الصراع.