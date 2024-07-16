ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة شرق أفغانستان إلى 47 قتيلا

أفاد مسؤول أفغاني محلي بأن عدد القتلى الناجم عن أمطار غزيرة في شرق أفغانستان ارتفع إلى 47 قتيلا، بينما أصيب 350 آخرون جراء السيول.



وضربت عواصف شديدة مقاطعة ننغرهار الشرقية مساء الاثنين، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وانهيار جدران وأسطح المباني.



وأكد سيف الله خالد، رئيس هيئة إدارة الكوارث في ننغرهار، الحصيلة الجديدة، بينما قال إن السيل دمر نحو 400 منزل.



وتأتي هذه المأساة بعد أن شهدت أفغانستان في أيار فيضانات كارثية في مقاطعات عدة، أدت إلى مقتل 66 شخصاً على الأقل في فارياب في الشمال و55 شخصاً في غور في الغرب.



واجتاحت ولاية بغلان في الشمال فيضانات مفاجئة في 10 أيار، خلفت 300 قتيل على الأقل والعديد من المفقودين.



وجاءت فيضانات الربيع بعد شتاء جاف للغاية، فأغرقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه على الزراعة من أجل البقاء.