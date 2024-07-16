قتلى غارة جوية إسرائيلية على مدرسة وسط غزة

أعلن مسؤولو الصحة في غزة إن ثمانية فلسطينيين على الأقل قُتلوا وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة في وسط غزة اليوم الثلاثاء.



وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن الضربة استهدفت مدرسة العودة في مخيم النصيرات.