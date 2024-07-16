طرح مناقصة لتوسعة وتشغيل مطار بغداد الدولي

طرحت السلطات العراقية مناقصة لاختيار شركة خاصة تعمل على توسعة وتشغيل مطار بغداد الدولي في بلد انهكت النزاعات المتتالية بنيته التحتية.



وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الحكومة العراقية ... مطاراتها أمام الاستثمار الدولي الخاص، وهي خطوة سترفع قطاع الطيران إلى المعايير الدولية".



وتأتي الخطوة في إطار أتفاق العراق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تضطلع بدور استشاري لدى السلطات العراقية وتدعمها في هذا المشروع بهدف تطوير بوابة العراق الرئيسية الى العالم.



لم يشهد مطار بغداد الدولي اعادة تأهيل على نطاق واسع منذ افتتاحه في أوائل الثمانينات، إبان حكم الدكتاتور صدام حسين.



وأقترحت المؤسسة بناء صالة ركاب جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى تسعة ملايين مسافر سنويا.