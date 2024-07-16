وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لمجلة نيوزويك في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إن طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن استعادة المشاركة المتبادلة في الاتفاق النووي.