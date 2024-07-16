مقتل 3 من منفذي الهجوم المسلح قرب مسجد في مسقط...والقتلى الى ارتفاع

ارتفعت محصلة قتلى عملية إطلاق النار في محيط مسجد للشيعة في مسقط إلى 6 أشخاص، بينهم شرطي، إضافة إلى مقتل المهاجمين الثلاثة، وفق ما أعلنت شرطة عُمان السلطانية الثلاثاء.وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة "إكس": "أسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع الدني والإسعاف".