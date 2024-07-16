إغلاق المدارس في بنغلادش عقب تظاهرات



أمرت بنغلادش الثلاثاء بإغلاق جميع المدارس الثانوية والمعاهد الإسلامية والمهنية في البلاد لأجل غير مسمى، حسبما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس الثلاثاء، عقب احتجاجات طلابية عنيفة أودت بستة أشخاص على الأقل.



وقال المتحدث باسم وزارة التعليم م.أ.خير لوكالة فرانس برس إن "جميع المدارس الثانوية والكليات والمعاهد الإسلامية والمعاهد الفنية ستغلق حتى صدور أمر آخر، مع مراعاة أمن الطلاب".