21 قتيلا على الأقل في البيرو بعد سقوط حافلة في واد

سقطت حافلة في واد في جنوب البيرو ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية الثلاثاء.



وقال جوني فالديراما مدير قسم السلامة على الطرق السريعة لإذاعة "آر بي بي" إن 20 شخصا آخر أصيبوا في الحادث.