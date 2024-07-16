بن سلمان اتصل برئيس الوزراء البريطاني مهنئًا

اجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا برئيس الوزراء البريطاني في اطارِ السعي الى تعزيزِ العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.وهنأ بن سلمان الوزير بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.