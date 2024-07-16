باقري: إسرائيل تخسر في الحرب ضد محور حلفاء إيران

في جديد العلاقات الايرانية الاميركية، اشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري الى أن "طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن استعادة المشاركة المتبادلة في الاتفاق النووي."



وقال باقري: "إسرائيل تخسر في الحرب ضد محور حلفاء إيران."