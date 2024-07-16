سي.إن.إن: لا علاقة معروفة بعد بين المؤامرة ومحاولة اغتيال ترامب يوم السبت

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأميركية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقالت الشبكة إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي حاول اغتيال ترامب يوم السبت كان على صلة بالمؤامرة.