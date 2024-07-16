تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد للشيعة في عمان

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر تطبيق "تلغرام"، مسؤوليته عن الهجوم على مسجد للشيعة في سلطنة عمان أسفر عن مقتل تسعة أشخاص منهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 25 آخرين في واقعة نادرة في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط استقرارا.