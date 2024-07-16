بلومبرغ: ترامب لن يسعى لإقالة باول من رئاسة المركزي الأميركي قبل نهاية فترته

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه لن يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته.وقال ترامب في مقابلة مع بلومبرغ إنه سيدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان وزيرا للخزانة إذا فاز في انتخابات الخامس من تشرين الثاني.