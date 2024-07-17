برلين تعزو وقف التعاون العسكري مع النيجر إلى انعدام "الثقة" بالنظام العسكري

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مساء الثلاثاء خلال زيارة إلى أبيدجان أنّه "من غير الممكن" لبلادها أن تواصل التعاون العسكري مع النيجر بسبب انعدام "الثقة" في النظام العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب قبل عام تقريباً.



وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أنّه "في الوقت نفسه، لم نوقف المساعدات الإنسانية لأنّ شعب النيجر ليس مسؤولاً عمّا يحدث".



ويحكم النيجر نظام عسكري تولّى السلطة إثر انقلاب في 26 تموز 2023 أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز منذ ذلك الحين. وأدار النظام الحاكم في النيجر ظهره للقوى الغربية وتقرّب بشكل خاص من روسيا. وقررت ألمانيا سحب قواتها بعدما تبيّن لها أنّ عسكرييها المتمركزين في النيجر لم يعد بإمكانهم الاستفادة من أيّ حصانة ضد إجراءات قانونية محتملة.

