قتلى بإطلاق نار خلال حفل في تشيلي...غالبية الحاضرين كانوا من الأجانب



قُتل خمسة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء خلال حفل شمالي غرب مدينة سانتياغو، بحسب ما أعلنت السلطات التشيلية. وقالت السلطات إنّ القتلى هم أربعة رجال وامرأة.



وبحسب الكولونيل في الشرطة غابرييل فيلانويفا فإنّ إطلاق النار وقع خلال "شجار" اندلع في حفل ببلدة لامبا الواقعة في منطقة العاصمة سانتياغو. وأوضح أنّ غالبية الحاضرين في الحفل كانوا من الأجانب، دون أن يحدد جنسياتهم.



وحمّل الرئيس غابرييل بوريتش المسؤولية عن هذه الواقعة للجريمة المنظّمة في البلاد. وقال للصحافيين إنّ "الأمر خطر للغاية ومثير لقلق عميق. أريد أن أكون واضحاً للغاية وأقول إنّنا هنا، في دولة تشيلي، لن نسمح للجريمة المنظمة بالانتصار في المعركة".