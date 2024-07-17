ماكرون يدين الغارات الإسرائيلية على مدارس أممية في غزة



أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصالات هاتفية مع عدد من القادة العرب الثلاثاء عن "إدانته للضربات الإسرائيلية التي استهدفت في الأيام الأخيرة مدارس تابعة للأمم المتحدة ومخيم المغازي للنازحين في قطاع غزة".



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون أسف لسقوط "عدد كبير للغاية من الضحايا المدنيين" في هذه الضربات، و"ذكّر بحزم شديد بواجب إسرائيل في احترام القانون الدولي الإنساني".



وأوضح قصر الإليزيه في بيانه أنّ الرئيس الفرنسي أدلى بهذه المواقف خلال مباحثات هاتفية أجراها بصورة منفصلة مع كلّ من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورة لجامعة الدول العربية.



وفي بيانها، قالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون أكّد على مسامع القادة الثلاثة أنّ التوصّل لوقف لإطلاق النار لم يعد من الممكن تأجيله، ولا سيّما من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة و"وضع حدّ لمعاناة سكّان غزة".



وأضاف البيان أنّ ماكرون أعرب كذلك "عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، وجدّد معارضة فرنسا لكلّ الإجراءات الاستيطانية الجديدة التي اتّخذتها إسرائيل والتي تقوّض احتمالات السلام".