إيران ترفض الاتهامات "المغرضة" بضلوعها في مخطط لاغتيال ترامب

رفضت إيران الأربعاء الاتهامات "المغرضة" الواردة في الإعلام الأميركي بضلوعها في مخطط لاغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران "ترفض بقوة أي ضلوع لها الهجوم المسلح الأخير على ترامب" فيما قالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إن الحديث عن خطة سابقة لقتل المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية "اتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة".