هنية: ما يتم التداول به بشأن تعليقنا التفاوض غير صحيح

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" اسماعيل هنية، أن "كل ما يتم التداول به بشأن تعليق حركة حماس التفاوض غير صحيح، وأن الحركة مستمرة بجهود التوصل إلى إنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها".



موقف هنية جاء خلال لقاء جمعه برئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن في قطر، في إطار مناقشة ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وواقع وكالة الأونروا، حيث شدد على "حرص حركة حماس على استقرار لبنان"، مقدرا "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اللبنانية على الأصعدة كافة، وجهود لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في ما يتعلق بحماية وكالة الأونروا وتعزيز دورها في هذا التوقيت".



وثمن هنية دور قطر في المفاوضات، آملا الوصول إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، معربا عن ثقته الكبيرة بوضع المقاومة الفلسطينية سياسيا وميدانيا.