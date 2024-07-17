نيكي هيلي ورون ديسانتيس يدعمان ترامب

في الانتخابات الرئاسية الاميركية، تأييد كامل لدونالد ترامب عبّر عنه كل من نيكي هيلي ورون ديسانتيس المنافسان الرئيسيان السابقان للمرشح الجمهوري في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري.



وحثت هايلي أنصارها على التصويت لترامب، وديسانتيس، هاجم بايدن باعتباره أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب.