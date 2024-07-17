نتنياهو: أهداف الحرب ستتحقق من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري

اكد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أهداف الحرب ستتحقق من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري.



نتنياهو الذي لاقى اعتراضا من بعض اعضاء الكنيست اثناء الادلاء بكلمته، اكد المضي في الحرب لأن زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس أكثر فأكثر في المفاوضات.