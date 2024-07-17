لابيد يهاجم نتانياهو:ما يشغلك هو سلامتك الشخصية وراحة ابنك

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بنيامين من الكنيست رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ، قائلاً له "أنت منفصل عن الواقع، وما يشغلك هو سلامتك الشخصية وراحة ابنك".



وطالب لابيد نتانياهو بالتنحي عن منصبه، وتوجّه اليه بالقول "لا تسافر إلى واشنطن والرهائن لا يزالون في أنفاق قطاع غزة".