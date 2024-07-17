رئيسة بلدية باريس تغطس في مياه السين تأكيدا على نظافته

غطست رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو في المياه السين، وذلك تأكيدا على أن النهر أصبح نظيفاً بما فيه الكفاية لاستضافة منافسات السباحة في الهواء الطلق خلال الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية اعتباراً من 26 الحالي.