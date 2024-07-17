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اشتباكات بين مجموعات مسلّحة شرق العاصمة الليبية

أخبار دولية
2024-07-17 | 07:41
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اشتباكات بين مجموعات مسلّحة شرق العاصمة الليبية
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اشتباكات بين مجموعات مسلّحة شرق العاصمة الليبية

قُتلت امرأة في اشتباكات بين مجموعات مسلّحة محلية، في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية وأجهزة الإسعاف.
     
واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، في وقت متأخر الثلاثاء، في مدينة تاجوراء الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترًا شرق طرابلس والقريبة من مطار معيتيقة الدوليّ ومن منتجعات ساحلية يقصدها السكان ليلًا في فصل الصيف.
     
وأعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لقناة ليبيا الأحرار التلفزيونية المحلية مساء الثلاثاء "وفاة امرأة أصيبت في رأسها في اشتباكات ببلدية تاجوراء".

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