الصين تعلن تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن الحدّ من التسلّح

علّقت الصين المحادثات مع الولايات المتحدة، في شأن الحدّ من التسلّح ومنع الانتشار النوويّ.



وأوضحت أنّ هذا القرار جاء ردًا على مبيعات واشنطن للأسلحة إلى تايوان.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أمام الصحافة، إنّ الولايات المتحدة تجاهلت معارضة الصين الصارمة.



وأضاف: "اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تقوّض بشكل خطير المصالح الأساسية للدولة الآسيوية."