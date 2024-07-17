الكرملين ينفي فشل الهجوم الروسيّ على منطقة خاركيف

نفى الكرملين فشل الهجوم الروسيّ على منطقة خاركيف في أوكرانيا، رغم عدم تحقيق مسعى الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في إنشاء منطقة عازلة بهدف الحد من الضربات الأوكرانية على روسيا.



وأعلنت روسيا أنها ستفرض قيودًا اعتبارا من 23 تموز، للوصول إلى 14 قرية في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، بسبب القصف الأوكرانيّ على الرغم من الهجوم الروسي الدائر منذ أيار للحد منه.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "لا، هذا لا يعني" أنّ الهجوم الروسيّ قد فشل.



وأكّد أنّ العملية متواصلة وستستمر حتى بلوغ هدفها.



وأشار إلى أنّ الإجراءات المتخذة في منطقة بيلغورود لا تعني فشلًا، بل ممارسات جديدة من أجل ضمان سلامة السكان.