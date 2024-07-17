وزارة الخارجية الباكستانية استدعت نائب رئيس بعثة طالبان

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب رئيس بعثة طالبان.



وحثت إدارة الحركة على اتخاذ إجراءات ضد جماعات متشددة متمركزة في أفغانستان تقول إسلام اباد إنّها شنّت هجومًا على قاعدة عسكرية هذا الأسبوع.



وشنّ متشددون الاثنين هجومًا على قاعدة في بانو الواقعة في شمال غرب باكستان.



وصدموا سيارة محملة بالمتفجرات بجدار يحيط بالقاعدة مما أسفر عن مقتل ثمانية أفراد من قوات الأمن الباكستانية.



وأعلنت جماعة حافظ جول بهادور مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة يقول الجيش الباكستانيّ إنّها تنفذ عملياتها انطلاقًا من أفغانستان المجاورة.