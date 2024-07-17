رئيس الوزراء التونسيّ للدول الأوروبية: لزيادة المساعدات المالية لمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين

حثّ رئيس الوزراء التونسيّ أحمد الحشاني الدول الأوروبية على زيادة مساعداتها المالية لدول مثل تونس لمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.



واعتبر أنّ المساعدات المقدمة لوقف الهجرة كانت ضعيفة.



وشدّد رئيس الوزراء التونسيّ خلال مؤتمر عن الهجرة في طرابلس على وجوب تقديم المزيد من المساعدة لدول مثل تونس.



وأشار إلى أنّ المساعدات المقدمة غير كافية لمعالجة المشكلة.



ولفت إلى أنّ تونس تعالج المشكلة على حساب ماليتها العامة.



وقال إنّ هناك مدنًا استوعبت المهاجرين أكثر من طاقتها، في إشارة إلى العامرة وجبنيانة.