المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب

مع تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية الى بريطانيا، أكدت المملكة المتحدة وضع خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب وذلك بهدف مكافحة جرائم الهجرة المنظمة.



وكان الملك تشارلز الثالث قد كشف عن أول برنامج تشريعي لحكومة عمالية بريطانية خلال 15 عامًا بهدف ضبط امن الحدود. علمًا ان بريطانيا شهدت خلال العام 2024 زيادة في أعداد المهاجرين بنسبة 18% عن العام الماضي.