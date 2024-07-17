رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر بعد هجوم للحوثيين على سفينة

أعلن "مرصد الصراع والبيئة" رصد بقعة نفطية في البحر الأحمر تمتد على 220 كلم قبالة السواحل اليمنيّ، وذلك بعد هجوم شنّه المتمرّدون الحوثيون الاثنين على ناقلة نفط.



وقال المرصد البريطانيّ إنّ صورًا التقطتها أقمار صناعية لوكالة الفضاء الأوروبية أظهرت البقعة قرب موقع هجوم الحوثيين على سفينة "خيوس ليون" CHIOS Lion.



وأوضح المرصد في منشور على منصة "إكس" أنّ البقعة الظاهرة والتي تمتدّ على 220 كلم، تشير إلى أنّ السفينة المتضررة تسرّب النفط.



وتعرّضت ناقلة النفط "خيوس ليون" التي ترفع علم ليبيريا لهجوم تبنّاه الحوثيون اليمنيون، وذلك على بُعد 97 ميلًا بحريًا نحو شمال غرب مدينة الحُديدة اليمنية، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "بو كاي أم تي أو".



وقالت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إن زورقًا مسيّرًا "اصطدم" بالسفينة، ما ألحق بها "أضرارًا طفيفة".



وأكد مرصد الصراع والبيئة أنّ البقعة النفطية بدأت تظهر على بُعد 106 أميال بحرية نحو شمال غرب الحديدة، وهو موقع يتوافق مع موقع الهجوم على سفينة "خيوس ليون".