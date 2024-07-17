حرب غزة والوضع في الشرق الاوسط حضرا في جلسة لمجلس الامن

أكّد المندوب الفلسطينيّ أنّ ما يحدث في غزة من قتل، سيُسجل على أنه أكثر إبادة جماعية تمّ توثيقها في العالم.



أما مندوبة الولايات المتحدة فدعت إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار.