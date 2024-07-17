مركز الأمن البحري العماني: العثور على جثة فرد من طاقم الناقلة بريستيج فالكون

أعلن مركز الأمن البحري العماني اليوم الأربعاء أن عمليات البحث والإنقاذ أدت بنجاح إلى إنقاذ تسعة من أفراد طاقم الناقلة (بريستيج فالكون) التي انقلبت قبالة ساحل عمان يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد الطاقم.