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واشنطن تفرض قيودًا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي

أخبار دولية
2024-07-17 | 13:20
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واشنطن تفرض قيودًا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي
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واشنطن تفرض قيودًا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في ارتكابه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه نتيجةً للقيود، فإن الرقيب إيلور أزاريا وأي فرد من أفراد أسرته من الدرجة الأولى غير مؤهلين بصورة عامة لدخول الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أيضًا أنها تتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو إسهامهم عمدًا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.

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