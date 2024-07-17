لافروف: موسكو مستعدة للعمل مع أيّ رئيس أميركيّ ينتخبه الشعب

أكّد وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف أنّ موسكو مستعدة للعمل مع أيّ رئيس أميركيّ ينتخبه الشعب ويعتزم الانخراط في "حوار عادل يحترم الطرفين".



وأشار، خلال مؤتمر في الأمم المتحدة، إلى أنه خلال حكم الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب كان هناك حوار على الرغم من العقوبات الأميركية على موسكو.