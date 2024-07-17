سيارة تقتحم شرفة مقهى في باريس وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح

اقتحم سائق سيارة شرفة مقهى في شرق باريس الأربعاء حوالى السابعة والنصف مساء (17:30 بتوقيت غرينتش) لسبب لم يحدد بعد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح حرجة، حسبما علمت وكالة فرانس برس لدى الشرطة.



وقال مصدر في الشرطة مطلع على التحقيق إن المصابين الثلاثة بحالة حرجة جدًا وإن سائق السيارة لاذ بالفرار، لكن ألقي القبض على راكب آخر كان معه وأكد فحص أخضع له تعاطيه المخدرات والكحول.