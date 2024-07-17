أكسيوس: أميركا حذرت إيران سرًا بشأن أنشطة نووية مريبة

نقل موقع أكسيوس الإلكتروني اليوم الأربعاء عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يذكر أسماءهم أن واشنطن وجهت تحذيرًا سريًا لإيران الشهر الماضي تعبر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تستخدم في إنتاج سلاح نووي.