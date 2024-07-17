الإدعاء يطعن في قرار رفض دعوى جنائية تتعلق باحتفاظ ترامب بوثائق سرية

استأنف ممثلو الادعاء الأميركيون رسميًا الأربعاء قرار قاضية اتحادية برفض الدعوى الجنائية التي رفعها المحقق الخاص جاك سميث واتهم فيها دونالد ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد انتهاء رئاسته.



وقدم مكتب سميث إشعارًا يفيد بأنه سيطلب من محكمة الاستئناف الأميركية الحادية عشرة في أتلانتا إحياء القضية وإلغاء الحكم الصادر في 15 تموز عن القاضية إيلين كانون بالمحكمة الجزئية في ولاية فلوريدا والذي رأى أن سميث الذي يقود الادعاء تم تعيينه بشكل غير قانوني في منصبه ولا يتمتع بسلطة التقدم بالقضية للعدالة.



وتوصلت كانون التي عينها ترامب في عام 2020 إلى أن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الذي عين سميث في عام 2022 للإشراف على التحقيقات المتعلقة بترامب، لم يكن لديه سلطة تعيين مسؤول اتحادي يتمتع بنوع من سلطة الادعاء التي يمارسها المستشار الخاص سميث.