بوتين يجري إتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي

ذكر الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جرى خلاله التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في إطار تحالف أوبك+ من أجل ضمان الاستقرار في سوق الطاقة.