واشنطن تكشف عن خطة لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الأميركيتين

كشف وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأربعاء عن خطة جديدة على مستوى القارتين الأميركيتين لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات التي تدخل في الصناعات الالكترونية الحديثة والمتطورة وتهيمن الصين على انتاجها.



وقال بلينكن في افتتاح اجتماع وزاري مع نظرائه من 11 دولة من القارتين الاميركيتين الشمالية والجنوبية: "ستعمل هذه المبادرة على تعزيز قدرة الدول على تجميع واختبار وتعبئة أشباه الموصلات، بدءًا من المكسيك وبنما وكوستاريكا".



وأشار بلينكن إلى أن الأميركيتين يجب أن تلعبا دورًا أكبر في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات التي تدخل هذه الأيام في صناعة كل شيء من الهواتف المحمولة إلى الثلاجات إلى أنظمة الأسلحة.



كما دعا إلى المزيد من الاستثمار في دول الأميركيتين لتعزيز تحول الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، موضحًا أن الهدف المعلن سابقًا للدول الـ12 في هذا الاجتماع هو تخصيص 3 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية.