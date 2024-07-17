مقتل رجلي إطفاء خلال إخماد حريق في إيطاليا

لقي رجلا إطفاء حتفهما الأربعاء أثناء مكافحة حريق في جنوب إيطاليا قرب بلدة ماتيرا، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء الإيطالية على منصة اكس.



وقال المصدر دون إعطاء مزيد من التفاصيل: "بعد ظهر اليوم خلال عمليات لاخماد حريق أحراج، لقي اثنان من عناصر الإطفاء حتفهما. ولا يزال يتعين توضيح ملابسات الحادثة".



وقدم رئيس الخارجية أنطونيو تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ورئيس مجلس الشيوخ إنياسيو لا روسا التعازي لفريق الإطفاء.