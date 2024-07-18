جاي دي فانس يدعو الأميركيين إلى "اختيار مسار جديد"

دعا جاي دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، الأربعاء مواطنيه إلى "اختيار مسار جديد" من خلال التصويت للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني، معلنا أيضا قبوله رسميا ترشيح الحزب له.



وقال السناتور عن ولاية أوهايو أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن "الليلة هي ليلة أمل واحتفال بما كانت عليه أميركا ذات يوم، وبفضل الله، بما ستكون عليه قريبا مرة أخرى". وأضاف "وهي تذكير بالواجب المقدس الذي يقع على عاتقنا" والمتمثل "في الحفاظ على التجربة الأميركية واختيار طريق جديد لأبنائنا وأحفادنا". وتابع فانس "أقف هنا وأنا أشعر بالتواضع، ويغمرني الامتنان لأقول إنني أقبل رسميا بترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية".



وتعهّد فانس الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني. وقال "لقد انتهى الاهتمام بوول ستريت. سنُدافع عن العامل. لقد انتهى استيراد العمالة الأجنبيّة. سنُكافح من أجل المواطنين الأميركيّين ووظائفهم وأجورهم".