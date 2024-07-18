وفد تركيّ في نيامي لتعزيز التعاون العسكريّ

وصل وفد تركيّ رفيع بقيادة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى النيجر، لتعزيز التعاون العسكريّ مع هذا البلد الذي يحكمه نظام عسكريّ ويستهدفه الجهاديون.



وقال فيدان للصحافيين في نيامي: "ناقشنا مع النيجر ما يمكن فعله لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب والمصدر الرئيسيّ لعدم الاستقرار في منطقة الساحل."



وأضاف: "السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من بين أولوياتنا."



وتُعد تركيا أحد الشركاء الذين تَحوَّل إليهم النظام العسكريّ في نيامي، إلى جانب روسيا وإيران.



وعملت نيامي على تغيير شراكاتها الدولية، وطردت خصوصا من أراضيها الجنود الفرنسيين الذين كانوا منتشرين في إطار القتال ضد الجهاديين، على أن يخرج الجنود الأميركيون أيضا بحلول أيلول.

